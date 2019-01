Estreia do Corinthians na Copa do Brasil será no Estádio do Café, em Londrina

A partida entre Ferroviário-CE x Corinthians, pela Copa do Brasil teve seu local alterado. Antes previsto para acontecer no Ceará, o confronto será no Estádio do Café, em Londrina. O clube cearense vendeu o mando para uma empresa, que optou por levar o jogo para o Paraná, onde a renda deve ser maior.

Já nos últimos anos, o local vem recendo jogos de importantes equipes do futebol brasileiro. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras enfrentou o Paraná Clube, pelo Brasileirão no Estádio do Café. O São Paulo, quando despachou o Madureira na Copa do Brasil, também mandou a partida em Londrina.

Ferroviário x Corinthians está marcado para o dia 7 de fevereiro, uma quinta-feira, às 21h00 (horário de Brasília), pela primeira fase da competição nacional. O time cearense é o atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro.

