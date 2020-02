Empate com chuva na Arena registra menor público do Corinthians em 2020

Quarta-feira de Cinzas, muita chuva, jogo às 21h30 e adiantado a pedido da detentora dos diretos de transmissão. Todos estes fatores aliados a má fase do Corinthians resultaram no menor público do clube em 2020, dentro da Arena de Itaquera.

No empate com o Santo André, foram 17.128 pagantes e 17.401 no total. Até então, o menor público havia sido contra o Botafogo-SP, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, quando 24.512 pessoas pagaram ingresso e 24.804 compareceram ao jogo.

A média de público pagante do Corinthians, como mandante, na temporada agora é de 30.072. Antes do duelo com o Santo André, a média era de 33.308 pagantes.

O menor público da história da Arena Corinthians segue sendo o duelo contra o Novorizontino, pela terceira rodada do Paulistão de 2017, quando apenas 11.708 torcedores adquiram ingresso e deram ao clube uma renda de R$ 473.376,10.

Veja, abaixo, os registros de público e renda de todos os jogos do Corinthians dentro da Arena neste ano:

Corinthians 4 x 1 Botafogo-SP

24.512 pagantes / 24.804 total / R$ 966.124,74

Corinthians 2 x 0 Santos

40.669 pagantes / 40.935 total / R$ 2.355.356,04

Corinthians 0 x 1 Inter de Limeira

27.725 pagantes / 27.995 total / R$ 1.115.240,35

Corinthians 2 x 1 Guaraní-PAR

40.327 pagantes / 40.598 total / R$ 2.225.657,34

Corinthians 1 x 1 Santo André

17.128 pagantes / 17.401 total / R$ 660.629,69