Em meio à crise, Cássio mantém sonho por Libertadores: “Nosso objetivo”

Cássio segue confiante em relação à possibilidade de o Corinthians se classificar para a Libertadores do ano que vem. Mesmo após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Flamengo que culminou na demissão de Fábio Carille, o goleiro alvinegro aparentemente acredita que o elenco pode reverter a difícil situação no Campeonato Brasileiro nessas últimas oito rodadas.

“Esse é o novo objetivo. Estamos em um momento que temos que baixar a cabeça e trabalhar forte para sairmos desse momento. Mas, se não almejarmos isso, temos que parar. Nós jogadores podemos tentar fazer melhor, continuar trabalhando, tentar ganhar as partidas. As vitórias que irão ajudar a gente a sair dessa situação. Temos que trabalhar, corrigir os erros para dar sequência no campeonato”, afirmou Cássio.

Com o resultado deste domingo, o Corinthians ficou com 45 pontos e caiu para a oitava colocação na tabela. Ainda assim, o time agora sem treinador definido está a apenas um tento do Internacional, sétimo colocado e último clube a estar momentaneamente classificado para a Libertadores, já que o Athletico-PR, sexto, já tem a vaga assegurada por ter vencido a Copa do Brasil.

“Faltam algumas partidas ainda. Se conseguirmos resultados, conseguiremos a classificação para a Libertadores. Não temos tempo para lamentar. Temos que nos preparar para a próxima partida, ver o que vai acontecer, ver quem será nosso novo treinador. Que possa vir nos ajudar, agregar. Vamos ver o que podemos melhorar em prol do Corinthians”, completou.

Sem vencer há oito jogos, o Corinthians entrará em campo na próxima quarta-feira, contra o Fortaleza, em Itaquera, com um comandante interino. Neste domingo, Andrés Sanchez concedeu entrevista coletiva afirmando que dificilmente o clube conseguirá contratar um treinador nesta semana.

