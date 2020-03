Em clássicos, o melhor aproveitamento no Paulistão é do Corinthians

A situação do Corinthians no Campeonato Paulista está longe de ser confortável. Para se classificar para as quartas, o Timão precisa vencer suas duas últimas partidas e ainda torcer para que o Guarani tropece. Apesar do momento ruim, o Alvinegro tem um bom desempenho nos clássicos em 2020.

Até o momento, o Corinthians tem o melhor aproveitamento em jogos contra os rivais dentre os quatro grandes paulistas. O Timão derrotou o Santos e empatou com o São Paulo, conquistando 67% dos pontos disputados. Enquanto isso, o São Paulo tem 55% (uma vitória e dois empates), o Palmeiras tem 33% (dois empates) e o Santos tem 11% (um empate e duas derrotas).

Vale destacar que o clássico entre Corinthians e Palmeiras aconteceria no próximo domingo, porém o Campeonato Paulista foi suspenso por tempo indeterminado por conta da ameaça do coronavírus. Ainda não há definição em relação ao retorno do estadual.

Com uma vitória sobre o Palmeiras, o Corinthians saltaria para um aproveitamento de 77%. Caso o clássico terminasse empatado, o Timão passaria a ter 55% dos pontos conquistados, igualando a marca do São Paulo. Uma eventual derrota para o rival deixaria o time do Parque São Jorge com um aproveitamento de 44%.

Além de estar invicto em partidas contra rivais neste ano, o Corinthians também se destacou pelo sistema defensivo nos clássicos. O Timão disputou 12 partidas em 2020, sendo dez pelo Paulistão e duas pela Libertadores. Os únicos dois jogos nos quais a equipe não foi vazada foram justamente contra Santos e São Paulo.

Por outro lado, o Corinthians tem encontrado dificuldades para encarar equipes de menor expressão. Descartando os clássicos, a equipe comandada por Tiago Nunes disputou oito partidas pelo Campeonato Paulista, tendo vencido apenas um jogo, empatado quatro e perdido três. Nesses confrontos, o Timão tem um aproveitamento equivalente a apenas 29% dos pontos disputados.

Até o momento, o Corinthians ocupa a terceira posição do grupo D, com 11 pontos disputados, cinco a menos do que o segundo colocado Guarani e seis a menos do que o Red Bull Bragantino, que já garantiu a liderança da chave.