Em ascensão no Corinthians, Pitón vislumbra seguir passos de Lodi com Tiago Nunes

Lucas Pitón estreou na equipe principal do Corinthians no último compromisso de 2019. A ambição coletiva já não era tão grande, mas o jovem lateral esquerdo conseguiu aproveitar a oportunidade com uma bela assistência para gol de Gustavo, contra o Fluminense, logo após substituir Danilo Avelar.

O prêmio por isso e principalmente pela trajetória nas categorias de base do clube apareceu agora. Tiago Nunes decidiu apostar em Pitón, descartou Carlos e transformou Avelar em zagueiro. E diante do condicionamento físico de Sidcley, o treinador não titubeou em tornar o atleta de 19 anos em titular.

“Não tem como descrever essa sensação. Comecei o ano na Copinha e depois fui chamado para subir ao profissional e agora estou tentando aproveitar ao máximo essa oportunidade”, disse Pitón, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, no dia seguinte a goleada imposta em cima do Botafogo-SP.

“Foi meio difícil de dormir, sim, mas eu estou vivendo um sonho. É algo indescritível o que está acontecendo na minha vida”.

E não dá para deixar de acreditar que Lucas Pitón pode, sim, assumir de vez a titularidade no Corinthians, apesar de Sidcley ter chego a pedido do técnico. Afinal, o atual comandante não teve medo de promover Renan Lodi no Athletico-PR em 2018. Hoje, Lodi, ainda com 21 anos, está no Atlético de Madrid-ESP e chegou à Seleção Brasileira.

“A situação do Renan Lodi mexe comigo, claro. O Tiago foi o mentor dele no Athletico e agora ele está na Europa. Foi o que eu disse anteriormente, o Tiago é um profissional excelente e eu estou buscando absorver todos os conhecimentos que ele está me passando. Quem sabe um dia não posso chegar nesse nível”, admitiu, Pitón.

Se Renan Lodi é um espelho para acreditar em novas oportunidades, outros laterais mais experientes servem de inspiração. Aliás, não só laterais.

“Meu pai e minha mãe são meus maiores ídolos fora das quatro linhas. Em campo, eu me espelho muito no Marcelo, do Real Madrid, sempre tento fazer as coisas que ele faz. Além dele, vejo Roberto Carlos e Cássio, que tem muito respeito no futebol como um grande nome da história do Corinthians”.

Futebol de campo x futsal

Até 2017, Lucas Pitón ainda se dividia entre futebol de campo e o futsal. Havia até uma dúvida do próprio jogador para onde seguir carreira. Hoje, Pitón é uma realidade no gramado, mas nem por isso o futsal ficou de lado.

“Quando eu subi para o profissional do campo, o meu nome aparecia na lista de convocados para a Seleção Brasileira de futsal. E como eu ficava muito no banco de reservas (no campo), ficava com essa dúvida na cabeça. Por conta disso, quando vinha a convocação do futsal, mexia com o meu psicológico. Só que quando Coelho me perguntou o que eu queria, decidi persistir no campo e está dando certo”, contou.

“Muita coisa do futsal ajuda para jogar no campo. Às vezes você precisa pensar rápido e o salão ajuda muito nisso”.

Confira outros trechos da entrevista:

Filosofia de Tiago Nunes

“A gente está tentando comprar a ideia do Tiago, que é muito boa. Jogar para frente, fazer gol e continuar pressionando. Isso é importante porque a vitória é consequência desse estilo de jogo”

Vida pessoal

“Eu gosto de descansar bastante. Estou muito focado para essa temporada. Quando tenho uma folga, vou para Jundiaí para ver meus amigos e família”

Objetivo

“Eu vou buscar uma vaga na Seleção Brasileira. Vou lutar muito por isso”