‘É preciso ser forte mentalmente’, diz Cantillo sobre momento do Corinthians

O Corinthians terá a semana cheia para treinamentos, antes de enfrentar o Ituano no próximo domingo, em Itaquera, pelo Paulistão. Em busca de uma rápida reabilitação, o Timão intensifica a preparação para uma sequência que não será nada fácil. Segundo o volante Cantillo, será necessária “força mental” para aguentar a pressão e buscar a classificação.

“Mais que todos os jogadores, somos nós mesmos que temos que ver todos os erros. Somos todos responsáveis. É mais complicado trabalhar assim, é preciso ser forte mentalmente. Temos time e trabalhamos forte para sair da posição que estamos”, revelou.

Depois de pegar o time do interior paulista, o Alvinegro terá o Palmeiras, em casa, e fecha a primeira fase do regional contra o pressionado Oeste, em Barueri, que luta contra o rebaixamento.

Perguntado se a pressão por uma possível precoce eliminação na fase de grupos do Campeonato Paulista poderia atrapalhar o dia-a-dia, o colombiano mostrou personalidade e minimizou o tema, lembrando que já passou por situação parecida no Júnior Barranquilla, seu antigo clube.

“No Júnior também havia muita pressão, muito tempo sem título. Aqui, pela grandeza do clube, a pressão aumenta ainda mais. Temos que sair o quanto antes dessa e embalar uma boa fase”, comentou em tom otimista.

Com apenas dez pontos conquistados em nove rodadas, o Timão é o lanterna do grupo D do Estadual, atrás de Ferroviária, que tem a mesma pontuação, Guarani, com três tentos a mais, e do Red Bull Bragantino, líder isolado da chave com 14 pontos.