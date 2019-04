Diretoria se reúne com Carille após decisões para definir saídas no elenco

A diretoria do Corinthians vai aproveitar o final do Campeonato Paulista, a classificação assegurada para as oitavas de final da Copa do Brasil e a “paz” dos próximos dias para se reunir com o técnico Fábio Carille e decidir quem ficará no elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro e o restante das competições eliminatórias. A ideia é que o elenco seja reduzido para cerca de 30 atletas fixos, além de jovens da base que subam periodicamente. Atualmente, 36 nomes estão à disposição do treinador.

Houve procura principalmente pelos nomes pouco utilizados na reta final do Paulista, como o meio-campista Ángelo Araos e os atacantes Gustavo Silva e André Luís. Nenhum deles, porém, tem situação definida para o restante da temporada. A diretoria, apesar dos diversos contatos, preferiu esperar o embate contra a Chape para informar os atletas sobre os seus destinos.

Houve boa aprovação também de jovens da equipe sub-20 que treinaram algumas vezes no profissional, como o zagueiro Caetano e o lateral esquerdo Lucas Piton. Poder tê-los por mais vezes no time de cima é um dos motivos da ideia de liberar alguns nomes atualmente pouco utilizados.

O cuidado, no entanto, é para não ficar sem opções em caso de emergência. Como vem em uma série de jogos consecutivos, o Timão teme que lesões possam acometer o elenco e causar perda de pontos importantes no Brasileiro. Um exemplo citado é o das lesões de Gabriel e Júnior Urso, opções para Ralf, que forçaram a utilização de Richard no primeiro jogo contra a Chape.

Com o excesso de opções, por sinal, está descartado qualquer retorno de atletas emprestados para os Estaduais a equipes do resto do Brasil. Alguns nomes como o zagueiro Vinícius Dell’Amore e o volante Renan Areias serão integrados ao time sub-23. Outros, como o atacante Carlinhos e o volante Marciel, devem ser cedidos para a disputa das divisões inferiores do Campeonato Brasileiro.