Diretor prevê Corinthians brigando em cima, mas pede melhora

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Corinthians fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com uma campanha longe do nível estabelecido nos últimos anos, selada após uma derrota em casa para o Grêmio, no último sábado. Para o diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, isso é prova de que o Alvinegro precisa melhorar daqui para frente, mas o discurso da cúpula alvinegra ainda ressalta a força do Timão nas outras competições.

“Estamos na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians foi campeão paulista há três meses quando ninguém acreditava”, relembrou o dirigente alvinegro, que também vê a equipe viva na Copa Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, dia 29, o Timão precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida para o Colo-Colo, no primeiro jogo, para avançar às quartas de final.

“A gente precisa melhorar, jogar mais do que hoje (sábado), mas vamos chegando nos campeonatos. Fizemos um jogo duro com a Chapecoense, o calendário dificulta, tem de melhorar, mas o Corinthians é muito grande, muito forte e vai estar brigando lá em cima”, prometeu Duílio.

Para ele, o tempo de quase um mês até começar a eliminatória do mata-mata nacional, contra o Flamengo, será fundamental para acetar a equipe. “Tem algum tempo (até a Copa do Brasil), o Flamengo é um grande time. É um clássico do futebol brasileiro, mas o Corinthians precisa melhorar, sim. Jogar mais do que vem jogando”, concluiu Duílio.

O clube do Parque São Jorge agora estacionou nos 26 pontos e viu a “escalada” prevista por Osmar Loss ficar para trás. Na próxima rodada, os comandados de Osmar Loss terão pela frente a equipe do Fluminense, em duelo marcado para a próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã.

Além do Brasileiro, o Alvinegro disputa , como citado, a Copa do Brasil, que tem as semifinais programadas para o mês que vem, contra o Flamengo, e a Copa Libertadores da América. Depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida, contra o Colo-Colo, no Chile, o time tenta reverter a desvantagem no dia 29, na Arena.