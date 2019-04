Destaque do sub-20 renova contrato com o Corinthians até 2022

O Corinthians segue colocando em curso sua política de apostar no desenvolvimento das categorias de base para as próximas temporadas. Depois de uma reformulação no ano passado, com vários atletas chegando via compra e empréstimo, o Alvinegro definiu a permanência de mais um destaque da última temporada do sub-20: trata-se do atacante Janderson, que assinou contrato até o final de 2022.

O jogador, que foi titular no Campeonato Brasileiro da categoria e na Copa São Paulo deste ano, estava emprestado pelo Joinville até a metade desta temporada. O fato de ter chegado apenas no meio de 2018, por sinal, foi o motivo de ele não ter sido aproveitado ainda no time profissional. Ele deu seis passes para gol durante a disputa da Copinha.

Uma regra da Federação Paulista de Futebol (FPF) determinava que apenas jogadores com no mínimo um ano de vínculo com os clubes eram elegíveis para a lista B da competição, destinada à categoria de base. Fábio Carille, que gostou do que viu do jogador, só pôde observá-lo em alguns treinamentos no último mês.

Janderson atualmente é titular da equipe sub-20 e forma um trio de ataque com Rafael Bilu e Nathan. Um dos seus reservas imediatos, Gustavo Mantuan, de 17 anos, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo na quarta-feira. Ele e o zagueiro Caetano haviam puxado a fila de renovações do sub-20 no mês passado.