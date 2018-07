Dentre os dez corintianos que mais atuaram no ano, só seis seguem no elenco

Confira este e outros vídeos em

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, nega que o clube passe por um desmanche na atual temporada, mas os números cada vez mais apontam o contrário. Com a saída do meia Rodriguinho, negociado com o Pyramids, do Egito, o Alvinegro já não tem à disposição quatro dos dez atletas que mais jogaram em 2018.

A constância na participação dos jogadores indica, entre outras conclusões, que os atletas estavam entre os mais importantes para a equipe. Ainda que se faça a ressalva de que a lista não tenha nomes como o volante Ralf e o lateral direito Fagner, que disputaram a final do Campeonato Paulista e, a princípio, são titulares da equipe.

Quem está no topo dela é o volante Gabriel, presente em 39 partidas, sendo titular em 37 delas. Rodriguinho, negociado, participou em 38 oportunidades, iniciando todas. Logo atrás vêm o zagueiro Henrique, também titular em 37 jogos, e o atacante paraguaio Ángel Romero, que começou 33 dos 36 duelos disputados.

Cássio, que só não lidera a lista por ter sido convocado por Tite para a disputa da Copa do Mundo, tem 35 jogos como titular, precedendo a parte que concentra as baixas causadas durante a inter-temporada. Balbuena e Maycon, negociados para West Ham e Shakhtar, respectivamente, ocupam a sexta e a sétima colocação.

Mateus Vital (32) e Jadson (29) só ultrapassaram o último da relação por causa dos jogos disputados neste começo de segundo semestre, incluindo os amistosos. Presente e titular em todos os 28 jogos disputados, o lateral esquerdo Sidcley, vendido para o Dínamo de Kiev durante a parada para a Copa do Mundo, é o décimo.

Veja a lista dos 10 atletas com mais jogos na temporada:

Gabriel – 39 jogos (37 titular/2 reserva)

Rodriguinho – 38 jogos (38 titular)

Henrique – 37 jogos (37 titular)

Romero – 36 jogos (32 titular/4 reserva)

Cássio – 35 jogos (35 titular)

Balbuena – 34 jogos (34 titular)

Maycon – 34 jogos (27 titular/7 reserva)

Mateus Vital – 32 jogos (19 titular/13 reserva)

Jadson – 30 jogos (25 titular/5 reserva)

Sidcley – 28 jogos (28 titular)