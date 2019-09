Declarações criam clima ruim entre Carille e Vital no Corinthians

O Corinthians encara o Independiente del Valle na noite desta quarta-feira, às 21h30, em Quito, pela semifinal da Copa Sul-Americana. E a tendência é que Sornoza, que é equatoriano e ex-jogador do algoz corintiano no primeiro encontro, em Itaquera, seja titular no meio de campo.

Quem pode perder vaga é Mateus Vital. A Gazeta Esportiva apurou que a relação entre Fábio Carille e o jovem meia não vive seu melhor momento. A situação é reflexo da declaração do técnico na quarta-feira da semana passada.

Carille afirmou que tanto Vital quanto Pedrinho teriam sentido a pressão na derrota para o Del Valle. Na mesma noite, os garotos rebateram o ‘chefe’, que não gostou nem um pouco. Vital foi o que usou as palavras mais contundentes.

Internamente, não houve discussão ou qualquer entrevero após o caso. Pelo contrário, sem ‘lavar a roupa suja’, todos seguiram trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Mas, de fato, a atitude de Carille não foi bem recebida pelos atletas citados, que chegaram a externar a chateação para pessoas próximas. Publicamente, Love e Ralf já deram entrevistas reiterando o desacordo com a opinião de Carille.

Durante a preparação para o confronto com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, surpreendentemente, Fábio Carille decidiu sacar Mateus Vital do time titular, e não avisou o jogador. É comum o técnico se reunir com o atleta em questão para uma conversa em particular nesses casos. Dessa vez, porém, foi diferente.

Ainda assim, logo após a vitória no sábado, Carille deixou claro que não se arrependeu do que disse, apesar da péssima repercussão. O canal do clube no Youtube, inclusive, retirou o vídeo da coletiva do ar.

Foi com Mateus Vital na equipe que o Corinthians conseguiu emendar uma série de 14 jogos de invencibilidade. A presença do jovem no jogo de quarta é incerta em função do ‘problema extra-campo’. Obviamente, a presença de Vital no jogo não está descartada. A necessidade pelo resultado em Quito pode fazer Carille ‘engolir’ a bronca e voltar a escalar o camisa 22. Aliás, existe a possibilidade de Sornoza ser recuado para o lugar de Júnior Urso para Vital retomar sua posição na armação.