De portões fechados, Timão encerra preparação para duelo decisivo

O Corinthians encerrou os preparativos para o confronto diante do Vitória, às 16h00 (horário de Brasília) deste domingo no Barradão, em um treinamento fechado à imprensa. Neste sábado, o técnico Jair Ventura optou pela privacidade no CT Joaquim Grava para montar a equipe.

Descartando surpresas, o Timão deve ir a campo com Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Romero, Jadson e Clayson (Pedrinho); Roger.

Veja também: Corinthians divulga relacionados com Avelar, Jadson e Sheik

No centro de treinamentos corintiano, Jair Ventura trabalhou aspectos de bola parada e disposição tática. Antes de irem a campo, porém, os jogadores do elenco assistiram a um vídeo de preleção, com apresentação sobre o adversário.

Na manhã deste sábado rolou o último treino do #Timão antes do confronto contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro 📸 Daniel Augusto Jr./ Agência Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/meVx3Rf43C — Corinthians (@Corinthians) 20 de outubro de 2018

Já no gramado, a equipe titular realizou atividades de aquecimento e, logo depois, bola parada.

O Corinthians ocupa, atualmente, a 11ª colocação da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, estando somente quatro pontos à frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento ao início da rodada.