Corinthians volta a jogar e busca arrancada no Brasileiro contra o CSA

O Corinthians retoma sua caminhada no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo, a partir das 16h (de Brasília), contra o CSA, na Arena, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Já distante do líder e arquirrival Palmeiras, o Alvinegro abre uma sequência que pode recolocá-lo na briga pelo título da competição mais importante do país.

Além de encarar o atual vice-lanterna da competição dentro dos seus domínios, o Timão ainda terá pela frente outro jogo em seus domínios, no outro domingo, dia 21. Apesar de encarar o poderoso Flamengo, o mais provável é que o Alvinegro tenha pela frente uma equipe alternativa dos cariocas, divididos entre o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores da América.

Depois, o Timão dá uma pausa para abrir as oitavas de final da Sul-Americana antes de visitar o Fortaleza, outro time da metade de baixo da tabela, último jogo do Nacional antes de encontrar justamente o Palmeiras, no começo de agosto. Até lá, a ideia é estar mais próximo do clube do Palestra Itália.

“Acho que nós temos que ter os pés no chão, pensar e focar jogo a jogo. Eu estou muito confiante com a nossa equipe, sei que vamos dar uma resposta boa. Dia a dia, se esforçando, é pensando jogo a jogo, cada jogo como uma decisão”, disse o goleiro Cássio, de volta após a Copa América. Além dele, retornam ao time o lateral direito Fagner e o zagueiro Gil, reestreando após três anos e meio na China.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Do ouro lado, os alagoanos chegam a São Paulo sob o comando do técnico Argel Fucks, contratado no início do mês, durante a parada para a Copa América. Além dele, a novidade fica por conta do centroavante Alecsandro, ex-Palmeiras, que comanda o ataque dos visitantes em Itaquera.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CSA

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 14 de julho de 2019, domingo

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (PB)

Assistentes: Alessandro Matos (BA) e Cleristo Rios (SE)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso; Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vagner Love

Técnico: Fábio Carille

CSA: Jordi; Celsinho, Allan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Nilton, Naldo (Jean Cléber), Jonatan Gomez e Apodi; Ricardo Bueno e Alecsandro

Técnico: Argel Fucks