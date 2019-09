Corinthians vende mais de 30 mil ingressos para jogo contra o Ceará

O Corinthians anunciou na manhã desta quinta-feira a venda de 36 mil ingressos para o confronto com o Ceará, que ocorre no próximo sábado, às 11h. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o período de exclusividade para sócios torcedores, o Timão abriu a venda de ingressos para o público geral na tarde da última terça-feira.

Fiel, confira as fotos do treino ocorrido no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta quarta-feira, visando o jogo diante do Ceará, no sábado (07), pela 18ª rodada do @Brasileirao! 📷 Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians pic.twitter.com/iWE2kwwvnr — Corinthians (@Corinthians) September 4, 2019



O preço das inteiras varia entre R$ 72, referente ao setor Leste Superior Lateral, e R$ 240, para a parte Oeste Inferior da Arena Corinthians.

Com 31 pontos conquistados no Brasileirão, o Corinthians busca uma vitória para encostar ainda mais em Santos e Flamengo, que estão empatados com 36 pontos.

