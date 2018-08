Corinthians vende 20 mil ingressos para jogo contra o Paraná

O Corinthians inicia neste sábado uma série de três jogos seguidos na Arena Corinthians, iniciada com um duelo frente ao Paraná, às 19h (de Brasília), válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o Alvinegro divulgou que já foram comercializado 20 mil ingressos antecipadamente.

Até as 16h de sábado, a venda segue aberta com 15% de desconto pelo www.ingressoscorinthians.com. Para quem optar pela compra em bilheteria, cinco são os pontos de venda físicos à disposição do torcedor nesta sexta-feira. Com 26 pontos conquistados, o Timão está sete pontos atrás do G6 e o mesmo número acima do Z4.

“Sábado precisamos ganhar, acredito que, ganhando o jogo no sábado, cria uma atmosfera boa para quarta-feira. Como eu falei, em várias situações o Corinthians tem que reagir. Temos um jogo sábado, o mais importante é contra o Paraná em casa, precisamos ganhar, pegar confiança para o jogo do Colo-Colo que é uma situação diferente”, explicou o goleiro Cássio, de olho já no jogo de quarta, contra o Colo-Colo.

Confira os endereços e horários de funcionamento das bilheterias:

Das 12h às 19h

Parque São Jorge – Rua São Jorge, 777 – Tatuapé

Poderoso Timão do Shopping D – Av. Cruzeiro do Sul, 1100 – Loja 2039

Poderoso Timão do Shopping Tietê Plaza – Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Das 12h às 17h

Arena Corinthians – Portão A – Avenida Miguel Ignácio Cury, 111 – Artur Alvim

Poderoso Timão da Rua Augusta – Rua Augusta, 1948 – Cerqueira César

Veja os setores disponíveis:

Leste superior – R$ 58* (R$ 29, meia-entrada)

Leste superior central – R$ 72* (R$ 36, meia-entrada)

Leste inferior – R$ 82* (R$ 41, meia-entrada)

Leste inferior central – R$ 88* (R$ 44, meia-entrada)

Oeste superior – R$ 76* (R$ 38, meia-entrada)

Oeste inferior corner – R$ 120* (R$ 60, meia-entrada)

Oeste inferior – R$ 172* (R$ 86, meia-entrada)

Visitante – R$ 40** (R$ 20, meia-entrada)

*valor de face dos ingressos

**venda apenas no dia do jogo, na Arena Corinthians, após a abertura dos portões (17h)