Corinthians vai exibir taça do Paulista à torcida na Arena contra a Chape

O Corinthians vai exibir a taça de campeão do Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira, na Arena Corinthians, durante a partida contra a Chapecoense, duelo válido pela volta da quarta fase da Copa do Brasil. De acordo com o clube, quem for ao embate poderá ver de perto o troféu, já que a taça passará por todos os setores do estádio alvinegro.

Tricampeão do Estadual, o Timão teve o seu recorde de público na história da arena no triunfo sobre o São Paulo, no domingo, que assegurou a conquista. Os jogadores deram uma volta olímpica com a peça no domingo e receberam a mesma de vez na segunda-feira, na festa de premiação do Paulista.

Ainda em clima de festa, porém, o Alvinegro tem uma dura missão frente aos catarinenses para evitar o que seria sua primeira eliminação da atual temporada, justamente antes de começar sua caminhada no Campeonato Brasileiro.

Por ter sido derrotado no primeiro jogo pelo placar de 1 a 0, na Arena Condá, em Santa Catarina, o Timão precisa de um triunfo por ao menos dois gols de diferença para assegurar sua vaga nas oitavas de final nos 90 minutos de bola rolando. Vitória pela margem mínima leva a decisão para os pênaltis. O gol fora de casa não é mais critério de desempate na competição.