Corinthians vai bem no Pacaembu, mas não vence há três jogos

O Estádio Paulo Machado de Carvalho será eternamente lembrado pelos corintianos com enorme saudosismo. O histórico palco paulistano foi, por muitos anos, chamado de “casa” pela Fiel e eternizou momentos históricos de glória da equipe do Parque São Jorge.

Nessa segunda, o Timão regressa ao charmoso campo para tentar chegar à final do Campeonato Paulista. O duelo é com o Santos, a partir das 20h (de Brasília) e um empate basta ao alvinegro da capital.

No “Paca”, o retrospecto corintiano é positivo. São 969 vitórias em 1697 jogos, com 398 empates e 330 derrotas. Foram 3320 gols a favor e 1933 gols sofridos, segundo o Almanaque do Timão.

Por outro lado, um retrospecto mais recente e específico acarreta em preocupação, afinal, o último triunfo aconteceu em janeiro do ano passado, na vitória por 2 a 1 em cima do São Paulo.

Após isso, foram três jogos e nenhuma vitória: perdeu para Santos (1 a 0) e Bragantino (3 a 2) e empatou outra com o time da Baixada Santista (1 a 1). Na trinca sem sair de campo com os três pontos, o Corinthians foi visitante em todos, assim como será nessa segunda-feira.