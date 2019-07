Corinthians usa conversa diária para ressaltar importância de Boselli no clube

O argentino Mauro Boselli foi uma das principais contratações do Corinthians para a temporada, mas ainda não conseguiu emplacar uma sequência longa de jogos como titular da equipe. Aproveitado na parte final do segundo tempo nas partidas desde a parada para a Copa América, ele já teve conversas particulares com a diretoria para que fosse ressaltada a sua importância dentro do elenco.

“Sim, todos os dias (conversamos)”, comentou o diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves. “É uma função nossa, no dia a dia, a gente sabe da importância de ter um elenco forte para disputar todas as competições. Infelizmente saímos da Copa do Brasil, mas seguimos disputando mais de um torneio”, continuou o dirigente.

“Muito bom, é um cara superprofissional. É um cara que queria estar jogando, como todo mundo que está no banco de reservas, mas que entende a situação”, avaliou o dirigente, assegurando que não houve qualquer proposta oficial pelo atleta. Devido ao fato de ser suplente, Boselli já foi especulado tanto no futebol mexicano quanto no argentino recentemente.

“O que eu penso sobre isso é que, se o jogador no banco estiver satisfeito, tem que repensar”, começou o técnico Fábio Carille, outro a exaltar a contribuição que o camisa 17 deu ao clube até este momento na temporada. Acionado nos três últimos duelos. ele participou do lance do gol de Pedrinho, na quinta, e poderia ter feito o terceiro caso Love tocasse para o meio em vez de chutar na última oportunidade do jogo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Contra o Flamengo eu não estava vendo substituição, contra o CSA entrou e foi bem, jogador de muita qualidade, estamos crescendo a parte ofensiva. Na hora em que ele tiver mais chance a bola vai chegar para ele”, disse o comandante, fazendo questão de deixar a escolha sobre permanência a cargo do atleta.

“Vai ser escolha dele, tem contrato com o clube, não é de hoje que alguns clubes demonstram interesse nele, até do México, depois da Argentina”, concluiu Carille.