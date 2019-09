Corinthians treina, e Carille promoverá mudanças na defesa contra o Flu

O Corinthians treinou na manhã desta sexta-feira no CT Joaquim Grava, e o técnico Fabio Carille sinalizou que irá promover mudanças na linha defensiva de sua equipe para o duelo com o Fluminense, domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela última rodada do 1º turno do Campeonato Brasileiro.

Na atividade desta sexta, os prováveis defensores titulares fizeram um trabalho à parte, logo no início do treino. O grupo foi composto por Fagner, Gil, Bruno Mendez e Carlos Augusto. Desta forma, a tendência é que esse quarteto seja o responsável por compor a primeira linha do Timão.

Como o Corinthians tem na próxima semana o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o La Equidad, em Itaquera, Carille deve optar por não correr o risco de perder jogadores importantes do elenco, como Manoel. O zagueiro só voltou a trabalhar com o restante do grupo na última quinta-feira depois de se limitar a trabalhos de fortalecimento muscular e por isso deve ser poupado.

Quem também ficará de fora da partida contra o Fluminense é Danilo Avelar. Contra o Ceará, o lateral-esquerdo sentiu um desconforto na parte posterior da coxa esquerda e não participou dos treinamentos desta semana, embora tenha aparecido em campo nesta sexta-feira. Assim, Carlos Augusto novamente poderá ser acionado.

Além de Manoel e Danilo Avelar, outros jogadores não viajarão a Brasília. Clayson terá de cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos, e Everaldo se recupera de uma lesão no púbis. Desta forma, Janderson deve ganhar uma chance como titular do Corinthians.