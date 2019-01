Corinthians tenta achar solução para Jonathas, sem espaço no elenco

O Corinthians conseguiu acertar a chegada do centroavante Mauro Boselli na última sexta-feira, busca um negócio que se desenvolve de maneira gratuita para contratar Vagner Love e já tem definido que dará uma nova chance a Gustagol e Roger em 2019. O problema, porém, fica por Jonathas, nome fora dos planos da comissão técnica para a temporada.

O jogador de 29 anos, contratado como solução para o setor, não conseguiu emplacar uma sequência de sucesso no Alvinegro. Autor de um gol em nove partidas disputadas, ele chegou a ser titular na final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, torneio em que Jair Ventura não tinha a possibilidade de escalar nomes como Roger ou Matheus Matias, outras opções no setor.

O aproveitamento ruim do atleta, cedido pelo Hannover-ALE até junho deste ano, fez com que o Timão procurasse alternativas para não precisar arcar com o seu salário por mais seis meses. Uma devolução foi cogitada, mas não há interesse por parte dos europeus.

A possibilidade mais real no momento é repassar o vínculo de empréstimo a um outro time, brasileiro ou não, ainda sem grande avanço. Caso conseguisse esse objetivo, a diretoria acredita que seria mais justa tanto com o atleta, de novo em condições de mostrar seu futebol, quanto com o próprio clube, podendo abrir espaço a algum jovem.

Enquanto não define seu futuro, Jonathas segue trabalhando com o restante do elenco no CT Joaquim Grava. Ele, porém, deve ser um dos poucos jogadores não aproveitados nos amistosos de pré-temporada marcados para o dia 10, contra o Nacional, e o dia 13, frente ao Santos.

