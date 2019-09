Corinthians tenta absorver derrota e inicia preparação para pegar o Bahia

Um dia depois de perder para o Independiente Del Valle por 2 a 0, em Itaquera, pelo primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, o time do Corinthians já retomou os treinamentos nessa quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

Os titulares fizeram o tradicional trabalho regenerativo na academia, com exceções de Clayson e Gabriel, substituídos no intervalo da partida.

O restante do elenco participou de duas atividades comandadas pelo técnico Fábio Carille. Na primeira, em campo reduzido, o treinador dividiu o grupo em dois, com Clayson e Gabriel de ‘coringas’, e distribuiu pequenas traves pelo gramado.

A segunda parte ficou marcada pelo treino de finalizações dos jogadores do setor de meio-campo, enquanto os demais trabalharam bola aérea.

Os ex-jogadores Vilson, agora gerente de futebol, e Emerson Sheik, coordenador, acompanharam tudo de perto.

Everaldo, em fase final de transição da recuperação de um problema no púbis, fez um treinamento com bola em um campo isolado. Já Michel Macedo, liberado para resolver problemas pessoais na quarta, participou da atividade normalmente.

O próximo duelo do Timão está marcado para sábado, às 19h, contra o Bahia, na Arena, pelo Brasileirão. Manoel e Danilo Avelar devem desfalcar o time. A dupla jogou contra o Del Valle no sacrifício e deixou a semifinal com muitas dores.