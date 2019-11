Corinthians tem desfalque certo, mas pode ter três retornos contra o Inter

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians tem uma ‘final’ pela frente no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, às 16h, em Itaquera, o Timão vai encarar o Internacional em confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2020.

Um desfalque já é certo. Dyego Coelho não vai poder contar com Gabriel. O volante retomou a titularidade com o interino, mas levou dois cartões em dois jogos e, de novo, abre brecha para a concorrência.

A lógica diz que Ralf deve voltar ao time, naturalmente, pois é quem vinha atuando no setor. Renê Júnior corre por fora por talvez ter um passe um pouco melhor que o camisa 15, algo tão valorizado por Coelho.

Em compensação, três jogadores podem reforçar a equipe no embate com os gaúchos. Cássio, Fagner e Everaldo têm chances de ficar à disposição de Dyego Coelho. O arqueiro se recupera de dores no quadril, o lateral de uma lesão na coxa e o atacante está em fase final do tratamento da cirurgia no púbis, apenas focado no fortalecimento.

Mesmo que seja liberado, Everaldo ainda não deve ser titular por causa da falta de ritmo devido ao tempo inativo. Já sobre Cássio e Fagner não sobram dúvidas. Walter e Michel, mesmo com as atuações de destaque no Derby, voltarão ao banco de reservas.