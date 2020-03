Corinthians suspende venda de ingressos para jogo com Ituano

Como medida preventiva a pandemia de coronavírus, o Corinthians suspendeu a venda de ingressos para a partida contra o Ituano, deste domingo, em Itaquera, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Em nota, o clube confirmou que a comercialização das entradas para o Derby, diante do Palmeiras, marcado para o próximo dia 22, também estão paralisadas.

A partida deste final de semana pode ser realizada com portões fechados. Segundo a assessoria do Ituano, o duelo será sem público. O Timão não confirma a informação e aguarda um posicionamento oficial da Federação Paulista de Futebol.

Hoje, o Corinthians é o lanterna do grupo D do Paulistão, com 10 pontos conquistados em nove rodadas e tem a classificação às quartas de final do estadual ameaçada.

Veja a nota emitida pelo Corinthians na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista aguarda definição da Federação Paulista de Futebol e demais órgãos sobre a realização com portões fechados da partida entre Corinthians e Ituano, marcada para as 16h de domingo (15/3), na Arena Corinthians. O clube já suspendeu a venda de ingressos para o jogo, assim como para o duelo contra o Palmeiras, previsto para o dia 22/03. e tão logo as informações sejam confirmadas oficialmente fará novo comunicado sobre o procedimento para os detentores de ingressos.