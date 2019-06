Corinthians se reapresenta com Everaldo em campo no CT Joaquim Grava

O Corinthians se reapresentou na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, um dia depois de ser eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sem a presença dos titulares, que realizaram apenas um trabalho regenerativo na academia, a maior novidade ficou pela presença do atacante Everaldo, agora disponível para atuar pelo clube e possível relacionado para encarar o Cruzeiro, no sábado, às 19h (de Brasília), no Mineirão.

O jogador, contratado no final de maio após se destacar pelo Fluminense, não pôde estar ao lado dos companheiros nas partidas contra o Deportivo Lara, na Venezuela, e contra o próprio Rubro-Negro, no Maracanã, porque já havia atuado na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil pela equipe carioca.

Nesta quarta, ele mostrou boa movimentação no trabalho realizado pelos suplentes, sendo elogiado pela recomposição defensiva no trabalho em campo reduzido e dono de boas jogadas pela esquerda. Em uma delas, chegou a sofrer pênalti de Janderson, recebendo aplausos dos companheiros.

Visto como rara opção de velocidade pelas pontas no elenco, o atleta seria uma alternativa para Clayson no embate contra os mineiros. Outros nomes que atuam no setor, como Pedrinho e Mateus Vital, não podem atuar por estarem com a Seleção Olímpica na disputa do Torneio Maurice Revelló, na França.

A definição de quem encara a Raposa, porém, fica apenas para os dois próximos dias, quando o técnico Fávio Carille terá todos os atletas à sua disposição. Além da dupla sub-23, ele não pode contar com o goleiro Cássio e o lateral direito Fagner, a serviço da Seleção, e o zagueiro Manoel, vetado por ter vínculo contratual com o Cruzeiro.

O Timão, que tem um jogo a menos do que o restante das equipes, possui 11 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, ocupando atualmente a nona colocação na tabela de classificação.