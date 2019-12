Corinthians se acerta com Dínamo e fica a um passo de contratar Sidcley

Sidcley deve ser o lateral esquerdo do Corinthians em 2020. A Gazeta Esportiva apurou que, após muita negociação, o clube paulista chegou a um acordo com o Dínamo de Kiev para ter o jogador por empréstimo até o fim da próxima temporada.

Os valores envolvidos não foram revelados à reportagem, mas o Corinthians terá de colocar a mão no bolso. Os ucranianos, donos dos direitos econômicos de Sidcley até 2023, não toparam a ideia inicial dos dirigentes corintianos em liberar o atleta sem uma compensação.

A pedida inicial foi de 1 milhão de euros, cerca de R$ 4,5 milhões, valor prontamente descartado pelo Corinthians, assim como o plano de venda por parte do Dínamo na casa dos 5 milhões de euros, o que daria aproximadamente R$ 22 milhões.

A assinatura do contrato agora só depende dos agentes de Sidcley, que é representado pela OTB. Entre atleta e Corinthians também já há consenso. O Timão topa arcar com o custo mensal do lateral, que está abaixo do teto estipulado pelo clube.

Na Ucrânia, Sidcley recebe salário e o famoso ‘bicho’ – premiação por vitórias nos jogos – como adicional. Tudo livre de impostos. O valor, que a reportagem prefere não revelar, está abaixo do teto corintiano.

A expectativa entre as pessoas envolvidas na negociação é de que tudo seja resolvido, no máximo, até sexta-feira. Apesar do otimismo diante com a situação, cautela é a palavra de ordem.

O principal motivo para a preocupação se dá pelo histórico com a OTB, que não costuma facilitar as coisas, haja vista casos com Guerrero, Zeca, Romero e tantos outros. Nesse ponto, o Corinthians conta com o desejo de Sidcley para resolver a questão o quanto antes.

Outro sinal de alerta entre os empresários se dá pelo fato do Corinthians não ter tempo a esperar. Sabe-se que o Corinthians tem Dodô como plano B e uma conversa iniciada.

Como a equipe tem um compromisso pela Copa Libertadores da América logo na primeira semana de fevereiro, Tiago Nunes pretende ter seus reforços já na viagem aos Estados Unidos, local em que o Corinthians disputará a Copa Flórida em meio a pré-temporada. A delegação embarca dia 8 à América do Norte.

Sidcley, aliás, sempre foi a primeira opção do técnico para a posição que oferece hoje Danilo Avelar, Carlos e Lucas Piton como opções. No Dínamo, porém, Sidcley não atua há seis meses.

Além de Sidcley, o Corinthians espera anunciar a qualquer momento a contratação do volante Victor Cantillo. O meia Luan, ex-Grêmio já foi anunciado e os esforços, agora, estão concentrados no atacante Michael, do Goiás.