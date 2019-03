Corinthians responde Paulo Guedes depois de Ministro sugerir que Timão é beneficiado

O Ministro da Economia Paulo Guedes fez comentários sobre o Corinthians que não repercutiram bem entre a torcida alvinegra. Em um seminário sobre economia organizado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), Guedes citou o clube do Parque São Jorge e o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva em sua fala crítica ao modelo econômico adotado pelo país na última década. O Ministro falou sobre a construção da Arena e também sobre penalidades marcadas para o Timão.

“No Brasil é ao contrário, os recursos estão no topo. Então, se o presidente é Corinthians, surge o estádio do Corinthians. Ninguém consegue pagar aquilo lá [a Arena Corinthians]”, afirmou Paulo Guedes.

“E o Corinthians começa a ganhar Campeonato Brasileiro, porque todo jogo tem um pênalti roubado lá a favor deles”, acrescentou o Ministro.

Depois da repercussão negativa da fala nas redes sociais, o Corinthians divulgou uma nota repudiando o discurso de Paulo Guedes, afirmando que o economista desrespeitou os torcedores do clube.

Leia na íntegra a nota do clube:

“O Sport Club Corinthians Paulista repudia as palavras do ministro Paulo Guedes durante sua palestra na Fundação Getúlio Vargas, na qual demonstrou grande insensibilidade ao não reconhecer o grande sacrifício feito pela agremiação para construir sua Arena e também para continuar pagando as parcelas de seu financiamento.

A ironia, proferida na ocasião, ofende mais de 33 milhões de brasileiros corinthianos, entre eles, eleitores do atual governo, e todos indistintamente testemunhas do esforço do clube para honrar seus compromissos.

O Corinthians aproveita a oportunidade e convida o ministro para assistir uma partida do time mais vitorioso da década em uma Arena só comparável às mais modernas do mundo, carinhosamente chamada Casa do Povo.”