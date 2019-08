Corinthians repudia PM por prisão de torcedor que protestou contra Bolsonaro

O Corinthians se pronunciou, por meio de nota oficial publicada no site do clube na manhã desta terça-feira, pelo episódio envolvendo um torcedor que afirma ter sido detido pela Polícia Militar por protestar contra o Presidente da República, Jair Bolsonaro. A situação teria ocorrido no clássico contra o Palmeiras, no domingo, com início às 19h (de Brasília).

No texto, o clube afirma que repudia o episódio que resultou na prisão do torcedor Rogério Lemes Coelho e que “historicamente reitera seu compromisso com a democracia e a defesa do direito constitucional de livre manifestação”. O Corinthians ainda afirma que o ato é um “grave atentado às liberdades individuais no Estado Democrático de Direito”.

Em sua página do Facebook, o torcedor Rogério Lemes Coelho publicou uma imagem do boletim de ocorrência, no qual está afirmado que ele foi abordado pelos policiais quando “expressou sua opinião política gritando palavras contra Bolsonaro”.

Confira abaixo a nota completa do Corinthians:

A Arena e o Sport Club Corinthians Paulista vêm a público repudiar o episódio que resultou na prisão do torcedor Rogério Lemes Coelho durante o jogo ocorrido no último domingo (04) contra o Palmeiras na Arena Corinthians, após sua manifestação contra o Presidente da República. O clube historicamente reitera seu compromisso com a democracia e a defesa do direito constitucional de livre manifestação, desde que observados os princípios da civilidade e da não violência. A agremiação lembra que diferentes autoridades, entre elas o presidente do clube, já foram alvo de manifestações da torcida durante os mais variados eventos esportivos realizados no local e o episódio caracteriza-se como um grave atentado às liberdades individuais no Estado Democrático de Direito.