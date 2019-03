Corinthians renova contrato de dois destaques das categorias de base

O Corinthians renovou nesta quinta-feira o contrato de duas das suas revelações mais cobiçadas das categorias de base. O zagueiro Caetano, de 19 anos, e o meia-atacante Gustavo Mantuan, de 17, estenderam seu período no Alvinegro até fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024, respectivamente. A informação foi divulgada inicialmente pelo GloboEsporte e confirmada pela Gazeta Esportiva com o Corinthians, que tem 90% dos direitos econômicos de cada um da dupla.

Dono de bom porte físico (1.82m), o canhoto Caetano foi assunto comentado no profissional ainda durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um jornal português publicou o interesse do Porto na contratação do atleta, citando inclusive o fato de o defensor ter contrato apenas até o final deste ano. Desde aquela época, porém, a diretoria assegurava que tinha tudo acertado verbalmente por uma extensão do vínculo.

Atento ao bom desempenho do atleta tanto na zaga quanto na lateral esquerda, duas funções que ele exerceu durante a Copinha, o técnico Fábio Carille cogitava utilizá-lo como opção no elenco profissional. Porém, por ter chegado ao Timão apenas na metade do ano passado, Caetano não se encaixava nos requisitos para entrar na lista B do Campeonato Paulista, destinada a jogadores da base.

Mantuan, por sua vez, é irmão de Guilherme Mantuan, atleta usado no profissional em 2018 e hoje emprestado à Ponte Preta. Aos 17 anos, ele é meia-atacante e foi reserva na Copinha, mas acabou ganhando espaço com a lesão de Fessin. Recuperado de uma cirurgia no joelho realizada quando ainda estava no sub-17, é visto como o nome mais promissor da geração 2001 no clube.

Seu potencial já interessou até ao Sevilla, que tentou inclui-lo na negociação com Guilherme Arana antes mesmo do pedido pelo zagueiro Léo Santos, revelado pela Gazeta Esportiva. Ele deve participar da temporada no sub-20 e ser alçado ao time de cima gradativamente pelo técnico Fábio Carille.