Corinthians recebe Wanderers em busca por título no segundo semestre

Em processo de reconstrução e de olho em um bom posicionamento no Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena, para encarar o Montevideo Wanderers (partida com transmissão exclusiva pela DAZN). O duelo, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, reinaugura o caminho mais curto da equipe na busca por um título no segundo semestre da temporada.

Campeão do Paulista na primeira parte de 2019, o Alvinegro está na décima colocação do Brasileiro, dez pontos atrás de Santos e Palmeiras, com uma longa caminhada para disputar o título nacional. No atual cenário, a Sul-Americana aparece como alternativa para levantar outra taça e, de quebra, assegurar uma vaga na Libertadores do ano que vem.

“Toda competição que a gente for jogar, cada um tem o seu jeito, não cair em catimba e em brigas. É virar a chave, o Brasileiro é outro final de semana. Agora é explorar e a gente estar evoluindo cada dia mais”, disse o meia Pedrinho, que mais uma vez formará a armação com Clayson, repetindo a aposta de Carille para este início de segundo semestre.

“Sempre difícil enfrentar time uruguaio, time aguerrido, dá a vida. É a oportunidade deles dar a vida. Com certeza o Bruno deve passar algo para o Carille. Vamos procurar explorar os pontos fracos da equipe deles”, continuou Clayson, ambos com a missão de municiar Vagner Love no ataque. Ralf e Gustagol, ambos com lesões musculares na coxa direita, são os desfalques.

Do outro lado, os uruguaios chegam ao Brasil em um mau momento na temporada. Eles abriram com duas derrotas o Torneio Intermedio, uma espécie de “tampão” entre os tradicionais Apertura e Clausura. Além disso, chegam com desfalque de atletas cedidos à seleção uruguaia para a disputa do Pan, assim como ocorreu com Bruno Méndez. A ideia é segurar o Timão para definir em casa, na próxima quinta-feira, dia 1º, em Montevidéu.

O duelo, diferentemente das fases anteriores, terá o árbitro de vídeo à disposição para consulta durante o jogo. Vale lembrar que ainda vale o critério do “gol qualificado”, que dá peso de desempate ao tento marcado fora de casa na disputa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X MONTEVIDEO WANDERERS

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 25 de julho de 2019, quinta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: José Argote (Venezuela)

Assistentes: Carlos Lopez e Lubin Torrealba (ambos da Venezuela)

VAR: Facundo Tello (Argentina)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso e Sornoza; Pedrinho, Vagner Love e Clayson

Técnico: Fábio Carille

MONTEVIDEO WANDERERS: Arruabarrena; Barrandeguy, Bueno, Macaluso e Morales; López, Couto, Diego Barboza e Christian Bravo; Barreto e Riolfo

Técnico: Roman Cuello