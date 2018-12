Corinthians posta vídeo com gols de Ramiro sobre rivais em boas-vindas

O Corinthians usou um vídeo com gols do meio-campista, seu novo reforço, para dar uma leve alfinetada nos rivais. Em publicação no seu Twitter, o Alvinegro escolheu justamente gols do atleta contra o Palmeiras e o São Paulo dentre os 23 marcados nas seis temporadas com o Grêmio. Ainda há um tento de falta, marcado na final do Campeonato Gaúcho, contra o Brasil de Pelotas.

O primeiro de Ramiro é na Copa do Brasil de 2016, nas quartas de final, contra o Verdão. Ele acertou lindo chute com o pé direito e mandou no ângulo direito de Jailson, abrindo o placar e dando ao time do Sul a vantagem para empatar no Allianz Parque e seguir rumo ao título nacional.

No mesmo ano, Ramiro marcou um gol no estádio do Morumbi contra o São Paulo, em um empate por 1 a 1, pelo Brasileiro de 2016, também registrado no vídeo. A peça termina com uma falta batida por ele na final do Campeonato Gaúcho deste ano, contra o Brasil de Pelotas.

Ramiro, anunciado na última quinta-feira como reforço, assinou contrato até o final de 2022 e teve 70% dos seus direitos econômicos adquiridos pelo Timão. Aprovado por Fábio Carille, ele será incorporado ao grupo na reapresentação, marcada para o dia 3 de janeiro, no CT Joaquim Grava.