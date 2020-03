Corinthians perde segunda colocação e pode cair para lanterna do grupo no Paulistão

O início da temporada 2020 do Corinthians é bastante modesto. Eliminado na pré-Libertadores para o Guaraní, do Paraguai, o Timão faz campanha fraca no Campeonato Paulista, com apenas duas vitórias em oito partidas. Para piorar, os rivais diretos do grupo estão crescendo.

Com a vitória do Red Bull Bragantino na última sexta-feira, o Timão caiu para a terceira posição da chave D do Paulistão, ficando, hoje, fora das quartas de final do estadual. A situação poderia estar pior se o Guarani não tivesse tropeçado diante do Água Santa, em pleno Brinco de Ouro. O Bugre empatou sem gols com o time de Diadema e, caso tivesse saído vitorioso, abriria três pontos do Corinthians na liderança.

O panorama ainda pode se complicar mais. A Ferroviária entra em campo neste domingo, diante do Botafogo-SP, a segunda pior equipe do torneio, em Araraquara, e se vencer por dois gols de diferença ultrapassa o Alvinegro, o colocando na lanterna do agrupamento.

Tiago Nunes terá a semana cheia para treinamentos, antes de enfrentar o Novorizontino, fora de casa, no próximo sábado, pela 9ª rodada do Paulistão. Será a chance do Corinthians reagir na tabela e encaminhar, enfim, a classificação para a próxima fase, afinal, faltam apenas quatro jogos para o fim desta primeira fase.

Veja como está o grupo do Corinthians no Paulistão e as próximas partidas do time de Tiago Nunes:

1- Red Bull Bragantino 11 pontos (três vitórias, dois empates e três derrotas)

2- Guarani 10 pontos (duas vitórias, quatro empates e duas derrotas)

3- Corinthians 9 pontos (duas vitórias, três empates e três derrotas)

4- Ferroviária 6 pontos (uma vitória, três empates e três derrotas)

07/03- 19h- Novorizontino x Corinthians

15/03- 16h- Corinthians x Ituano

22/03- 16h- Corinthians x Palmeiras

01/04- 21h30- Oeste x Corinthians