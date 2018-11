Corinthians perde Ralf e Sheik para último jogo da temporada

O Corinthians não terá o volante Ralf e o atacante Emerson Sheik no último jogo da temporada, no domingo, às 17h (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois receberam o cartão amarelo no empate sem gols com a Chapecoense, na rodada do final de semana, e precisarão cumprir suspensão diante dos gaúchos.

Enquanto Ralf foi advertido ao parar contra-ataque adversário, Sheik levou o cartão ao atingir um adversário com o braço minutos depois de ser colocado em campo, já na parte final da partida. Mesmo com a reclamação dos catarinenses por uma possível expulsão, o árbitro apenas amarelou o atacante.

A suspensão, por sinal, decretou o final da carreira do histórico camisa 11 da conquista da Libertadores da América de 2012, quando Sheik anotou dois gols na decisão contra o Boca Juniors, no Pacaembu. Ele organiza um jogo festivo para o dia 7 de dezembro, na Arena, recebendo convidados que fizeram parte da sua trajetória no futebol, principalmente no Corinthians.

Enquanto Sheik, que já não é titular, pensa no evento, Ralf deve dar lugar a Gabriel na equipe. O camisa 5, que perdeu lugar com a ascensão do companheiro, não começa uma partida desde a partida contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, no começo do mês.

De folga nesta segunda-feira, o elenco se reapresenta na manhã da terça para começar a última semana de trabalho do ano. Depois do embate no Sul, os jogadores entram em férias e têm retorno programado ao CT Joaquim Grava no dia 3 de janeiro de 2019.