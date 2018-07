Corinthians pagará 100% do salário de Díaz e terá opção de compra do jogador

O Corinthians deve oficializar a negociação com o paraguaio Sergio Díaz na tarde desta sexta-feira. Após ter sido aprovado nos exames médicos na última quinta, o atacante fechará vínculo até final de 2019, com 100% do salário pago pelo time do Parque São Jorge.

Segundo apurado com o empresário de Díaz, Jani Delmas, o Corinthians terá, ainda, opção de compra do jogador ao final do contrato, além de prioridade para cobrir qualquer oferta feita ao Real Madrid, clube ao qual é vinculado, caso qualquer outro time se interesse por ele.

Apesar de aprovado nos exames médicos, o paraguaio não deve entrar a campo nos próximos compromissos do Corinthians, já que está sem condições físicas após cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e o posterior período de recuperação, de conhecimento do Timão antes mesmo de contatá-lo.

Por conta disso, o atleta terá um cronograma de treinos específico para seu retorno aos gramados, que deve acontecer em meados de setembro. Ele, então, ficará fora das quartas de final da Copa do Brasil e das oitavas da Copa Libertadores.

Na temporada passada, Sergio Díaz defendeu o Lugo, da segunda divisão espanhola, emprestado do Real Madrid. Revelado pelo Cerro Porteño, ele também tem passagens pela seleção de base do Paraguai e é comparado ao argentino Kun Aguero.

