Corinthians negocia com lateral, mas só em caso de saída de Fagner

O Corinthians já se reuniu presencialmente e mantém conversas com os representantes do lateral direito Michel Macedo, que estava no Las Palmas, da Espanha. Sem contrato após não renovar com os europeus, o defensor é visto com bons olhos pela diretoria, mas só será contratado caso haja a saída do dono da posição, Fagner.

“Estamos bem tranquilos, não conversamos só com ele. Temos o Fagner”, explicou o diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, responsável pelas tratativas. Com a boa apresentação de Fagner na Copa do Mundo, há a expectativa que clubes do alto escalão europeu tentem adquirir os serviços do corintiano.

Com retorno ao clube programado para quinta-feira, Fagner ainda não tem nenhuma sondagem. Caso a saída não aconteça, no entanto, é improvável que a negociação por Michel avance. O jogador tem um salário padrão europeu que, para os corintianos, é cada vez mais difícil de ser pago no Brasil.

O defensor, revelado nas categorias de base do Flamengo, mas profissionalizado já no Almería, da Espanha, atuou em 28 partidas da equipe no ano passado, sendo titular em 26 delas. Sua passagem de destaque pelo Brasil se deu em 2013. Reserva de Marcos Rocha, jogou 16 partidas, entre elas a final da Copa Libertadores da América, contra o Olímpia-PAR.

Além de Michel, a diretoria assegura que monitora outros nomes para o setor, principalmente aqueles sem clube. A maioria está em situação semelhante à do ex-atleticano: final de contrato, livre para negociar sem a necessidade de gastar dinheiro para adquirir os seus direitos econômicos. Mantuan é a outra opção para Fagner.

Após a perda de três titulares (Balbuena, Sidcley e Maycon), a diretoria trabalha para não perder mais peças importantes no esquema de Loss. Rodriguinho, por exemplo, disse no domingo que fica no Alvinegro, tom semelhante ao usado por Jadson recentemente.

