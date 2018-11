Corinthians não vence Botafogo no Rio de Janeiro desde 2011

Além de uma chance de se afastar de vez da parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem outro objetivo a ser alcançado neste domingo, quando enfrentará o Botafogo às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Quando joga no Rio de Janeiro, a equipe comandada por Jair Ventura não vence o rival carioca desde 2011, ano do pentacampeonato brasileiro. De lá para cá, são quatro vitórias da Estrela Solitária e um empate.

O último triunfo corintiano, jogando como visitante, diante do Botafogo, aconteceu no dia 20 de julho de 2011. Com Tite no comando, o Timão abriu o placar com Liedson e decretou a vitória com gol de Paulinho, já nos acréscimos do segundo tempo. A vitória fez o Corinthians disparar na liderança daquela edição da Série A, vencida justamente pela equipe paulista.

Entretanto, desde tal partida, o retrospecto não é bom. Em 2012, no Engenhão, as equipes ficaram no empate por 2 a 2. No ano seguinte, em pleno Maracanã, o Fogão venceu por 1 a 0, mesmo placar do confronto de 2013, que foi disputado na Arena da Amazônia.

Em 2016, após o Botafogo voltar da Série B, o clube carioca venceu o Timão no Estádio Luso-Brasileiro, pelo placar de 2 a 0. Por fim, no ano passado, novamente no Engenhão, a Estrela Solitária, comandada justamente por Jair Ventura, desbancou o time do Parque São Jorge por 2 a 1.

Agora, no domingo, resta ao Corinthians quebrar o tabu contra o Botafogo para poder ter uma chance de alcançar a zona de classificação para a Libertadores do ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro, além de se “despedir” de vez da ameaça de rebaixamento.