Corinthians larga mal na temporada e perde para o Nacional no CT

O Corinthians não deixou uma boa impressão no primeiro teste da temporada. Apostando em uma base titular herdada de 2018, o Alvinegro viu seus titulares serem superados por 1 a 0 pelo Nacional na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. Ainda que tenha melhorado com os reservas, o Timão não conseguiu sequer empatar o embate e viu a equipe da Série A2 do Paulista sair vencedora do gramado.

O técnico Fábio Carille escalou o time com Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Thiaguinho; Pedrinho, Jadson e Clayson; Roger. Com clara dificuldade para encarar o forte sol da manhã em São Paulo, os atletas tentaram segurar o ritmo e apostar na posse de bola. Em melhor condição física já que começou a treinar dois meses antes do Timão, o Naça pressionou bastante a saída de bola e criou dificuldades.

O jogo praticamente não teve finalizações até completar a sua primeira hora, quando foi determinada uma parada técnica. O Corinthians voltou melhor após o mini-intervalo e poderia ter aberto o placar com Roger, que parou em boa defesa do goleiro. Lançado ao ataque, porém, o Alvinegro ficou exposto em um contragolpe.

Bruno Nunes recebeu de costas e Léo Santos tentou travar o lance no campo de ataque, mas não chegou perto do atacante. Com um buraco na defesa, Negueba foi lançado e ganhou fácil de Roger na velocidade, rolando para Lu na entrada da área. O meia cortou para dentro e, na marca do pênalti, foi derrubado por Ralf. Penalidade assinalada rapidamente e convertida por Bruno Nunes, deslocando Cássio na batida.

Os titulares ainda quase empataram na sequência, com Pedrinho, que tentou chutar de chapa no canto do goleiro e parou em boa defesa do rival. O revés, porém, durou até a metade do duelo, ficando para Walter; Michel, Marllon, Pedro Henrique e Douglas; Richard; Díaz, Araos, Mateus Vital e Mosquito; Gustagol a missão de reverter o quadro.

Mais leve e com mais fome de buscar um lugar entre os titulares, os suplentes começaram com tudo e pressionaram bastante o adversário. O gol parecia questão de tempo, mas a bola, apesar de rondar a área do Nacional na maior parte das jogadas, não encontrou alguém que finalizasse com precisão.

Depois de outra parada técnica, o time da Barra Funda saiu um pouco mais da defesa e quase ampliou em contragolpe de Matheus Ortigoza, que chutou por cima do gol de Walter. Sempre parado com faltas, o Timão chegou mais perto do empate quando Vital se livrou de duas e cruzou para Gustagol, que cabeceou no contrapé do goleiro. Com boa recuperação, porém, o rival conseguiu espalmar para escanteio, assegurando o triunfo dos visitantes.

O 1 a 0, celebrado pelo Nacional, não contou ainda com boa parte dos reforços para o ano do Timão. Sornoza, Ramiro e André Luís fizeram trabalho à parte com bola, ao lado de Romero. Boselli está no México resolvendo sua mudança para o Brasil e Gabriel segue tratando uma lesão muscular na coxa direita. O Timão terá mais um teste antes de estrear oficialmente, no domingo, contra o Santos, às 17h30 (de Brasília), na Arena Corinthians.