Corinthians inscreve Manoel e Boselli no Paulista; restam cinco vagas

O Corinthians inscreveu na tarde desta terça-feira o zagueiro Manoel e o centroavante Boselli no Campeonato Paulista, totalizando 21 inscritos atualmente na competição estadual. O máximo permitido na lista A é de 26 atletas.

Os dois foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recentemente, abrindo caminho para entrar na relação de jogadores disponíveis a Fábio Carille. Ambos, porém, só devem ficar à disposição a partir do duelo contra a Ponte Preta, no Sábado, na Arena.

Na primeira lista, divulgada na última quinta-feira Corinthians incluiu Ramiro, Sornoza, André Luis, Michel, Richard e Gustagol. Romero, Gabriel, Sergio Diaz, Marquinhos, Renê Júnior e Clayson ficaram de fora. Arana e Love estão na mira do Corinthians e certamente serão inscritos caso sejam contratados. Desses, apenas cinco entram na relação definitiva.

Já para a lista B, que permite atletas nascidos até 1998, que estejam há pelo menos um ano no clube e que tenham disputado no mínimo uma competição organizada pela Federação Paulista de Futebol, foram selecionados o goleiro Filipe, o lateral-esquerdo Carlos Augusto, o zagueiro Léo Santos e o meia Pedrinho.

Confira a lista atualizada do Corinthians divulgada nesta quinta-feira:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Michel e Danilo Avelar

Zagueiros: Henrique, Marllon, Manoel e Pedro Henrique

Volantes: Ralf, Thiaguinho e Richard

Meias: Ramiro, Jadson, Araos, Sornoza e Mateus Vital

Atacantes: André Luis, Boselli, Gustavo e Gustavo Silva

Lista B:

Filipe (GOL), Carlos Augusto (LE), Léo Santos (ZAG), Pedrinho (MEI)