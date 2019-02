Corinthians inscreve Júnior Urso no Paulista; uma vaga fica disponível

O Corinthians inscreveu nesta terça-feira o volante Júnior Urso no Campeonato Paulista, deixando o atleta apto para atuar no clássico do próximo domingo, contra o São Paulo, na Arena. Com a entrada do meio-campista, o técnico Fábio Carille agora já preencheu 25 das 26 vagas disponíveis na lista A da competição, aumentando a briga pelo último posto no torneio estadual.

Além do Paulista, Urso também é presença assegurada na lista de inscritos da Copa Sul-Americana, que deve ser divulgada apenas na quarta-feira, véspera da estreia contra o Racing-ARG, também na Arena. Sem o advento da lista B, usada para atletas da base, a competição continental permite 30 nomes na relação.

No Paulista, Romero, Sergio Díaz e Renê Júnior buscam espaço, entretanto, o Corinthians não descarta segurá-la para um possível reforço. O time já acertou, por exemplo, com o jovem uruguaio Bruno Méndez, que chega na próxima semana ao Alvinegro.

Porém, como não teve férias e já há cinco nomes para a posição, Méndez talvez não entre logo de cara na relação. É possível até que ele substitua algum nome para a fase final, quando podem ser realizadas quatro mudanças na lista. Nomes da base que não se encaixam na lista B, como Caetano e Janderson, também estão na briga.

Confira a lista de inscritos do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Michel e Danilo Avelar

Zagueiros: Henrique, Marllon, Manoel e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Júnior Urso, Ralf, Thiaguinho e Richard

Meias: Ramiro, Jadson, Araos, Sornoza e Mateus Vital

Atacantes: André Luis, Boselli, Gustavo, Gustavo Silva, Vagner Love e Clayson

Lista B:

Filipe (GOL), Carlos Augusto (LE), Léo Santos (ZAG), Pedrinho (MEI)