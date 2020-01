Corinthians inscreve Everaldo no Paulista; atacante pode reestrear após cinco meses

O Corinthians terá mais uma peça à disposição de Tiago Nunes para a disputa do Campeonato Paulista. O atacante Everaldo foi inscrito na última quarta-feira e passa a ser uma opção no Estadual.

Contratado junta ao Fluminense em 2019, Everaldo fez apenas nove jogos com a camisa do Corinthians. Lutando contra problemas físicos, o atacante não entra em campo desde 25 de agosto, em confronto contra o Avaí, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Everaldo pode reestrear no Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

Com Everaldo, a lista A do Timão chega a 20 nomes, sendo que o limite é de 26. Os zagueiros Léo santos e Marllon, e o lateral Michel Macedo, treinam com o grupo mas ainda não foram inscritos. Cantillo, que ainda resolve pendencias burocráticas, e Pedrinho e Araos, que disputam o Pré-Olímpico na Colômbia, também não constam na relação.

Lista A

Goleiros: Cássio, Filipe e Walter;

Laterais: Fagner e Sidcley;

Zagueiros: Gil, Pedro Henrique e Bruno Méndez;

Volantes: Gabriel, Richard, Camacho e Ramiro;

Meias: Luan e Mateus Vital;

Atacantes: Boselli, Vagner Love, Gustagol, Everaldo, Madson e Matheus Davó.

Lista B

Goleiros: Diego Riechelmann, Matheus Donelli e Guilherme Castelani;

Laterais: Daniel Marcos, Lucas Pires, Lucas Piton, Carlos Augusto e Gabriel Gallegos;

Zagueiros: Léo Paraiso e Ronald;

Volantes: Du e Roni;

Meias: Gabriel Pereira, Vitinho, Gustavo Mantuan, Adson e Matheus Araújo;

Atacantes: Janderson, Thalisson e Nathan.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com