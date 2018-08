Corinthians estampa nova marca na camisa e fará rodízio

O Corinthians e o Grupo Foxlux alinharam nesta quarta-feira, em decisão estratégica, estampar o logo da Famastil Ferramentas durante os jogos da equipe pela Copa Libertadores da América. A empresa, que tem 65 anos de mercado e uniu-se recentemente à Foxlux, tem forte atuação na América do Sul e a intenção é ampliar a visibilidade da mesma.

“Utilizar a plataforma de patrocínio de um dos maiores clubes brasileiros para a reestreia da marca Famastil no mercado da América do Sul é ideal e nós ficamos muito felizes com o alinhamento junto ao Corinthians, afinal já são quase dois anos de patrocínio ao clube e Arena Corinthians”, disse Eloir Padilha Junior, gerente de marketing do Grupo Foxlux.

“Essa exposição vem nos trazendo grandes benefícios, além da seriedade dos profissionais que nos dão o suporte no dia a dia das ativações das marcas”, continuou Padilha, em pronunciamento divulgado pelo site oficial do clube do Parque São Jorge.

Nos demais jogos da equipe, válidos por Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, a Foxlux continua estampando a camisa do Corinthians, sempre assinando com alguma série de itens que a empresa trabalha.