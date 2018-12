Corinthians entra na briga para ter zagueiro paraguaio, diz empresário

O Corinthians tentará a contratação de um zagueiro nesta janela de transferências. E um dos últimos nomes a surgirem como opção de reforço para o Alvinegro paulista é o de Juan Escobar, atleta do Cerro Porteño. Quem revelou a informação foi o empresário do jogador, Elvio Rojas, que negou qualquer contato entre as partes até o momento.

“Não sei se teve gente do Corinthians falando com o Cerro Porteño, mas com a gente ainda não. Ninguém”, afirmou, em entrevista à Rádio BandNews, ressaltando a disputa pelo defensor de 23 anos de idade. “Tem times da Argentina, do México e também do Brasil e na Europa. Tem gente do Corinthians tentando levar Escobar, mas não pode errar o caminho. Tem que ligar para mim. Tem outro time grande do Brasil, que não é de São Paulo, mas agora é difícil falar”, completou.

Em janeiro deste ano, Juan Escobar renovou seu contrato com o clube paraguaio por cinco temporadas. Seu agente não revelou o valor de sua multa rescisória, mas admitiu o intento em levar o zagueiro para outro lugar.

“Escobar já tem três convocações para a seleção. Jogou aquela partida com o Arce nos Estados Unidos, contra o México. É verdade (que existe o interesse em deixar o Paraguai), mas ele tem mais quatro anos de contrato com o Cerro e agora estamos trabalhando para tentar a transferência”, apontou.

Além do paraguaio, o Corinthians também trabalha na negociação com Leandro Castán, ex-jogador clube e que atualmente defende o Vasco, para reforçar seu setor defensivo. Até o momento, o Timão anunciou quatro reforços para 2019. São eles: o lateral direito Michel Macedo; o volante Richard; e os atacantes André Luís e Gustavo Silva, além do técnico Fábio Carille.