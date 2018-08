Corinthians empresta Marquinhos Gabriel para o Al Nasr-EAU

O Corinthians acertou nesta sexta-feira o empréstimo do meia Marquinhos Gabriel para o Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, pelo período de um ano. A cessão não terá custos iniciais para o time árabe, que arcará com a totalidade dos salários do jogador até agosto de 2018, quando poderá exercer uma opção de compra fixada em contrato. Seu vínculo com o Timão é válido até 31 de julho de 2020.

A negociação, confirmada pela assessoria de imprensa do clube, correu rapidamente nos últimos dois dias, quando a delegação voltou de uma estadia de quase uma semana em Chapecó para a disputa de partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

A liberação do Alvinegro tem como objetivo dar uma “vitrine” ao atleta, que foi relegado a quinta opção sem seu setor, atrás de nomes como Pedrinho e Mateus Vital, perdendo espaço na decisão de quarta-feira inclusive para o atacante Emerson Sheik.

O valor da opção de compra não foi informado, mas gira em torno dos 3 milhões de dólares (R$ 11,74 milhões), mesmo valor pago pelo Timão ao Al Nassr, clube quase homônimo, mas sediado na Arábia Saudita, no primeiro semestre de 2016.

O armador deixa o Timão com um total de 102 jogos disputados e 13 gols marcados, somando os títulos do Campeonato Paulista de 2017 e 2018, além do Campeonato Brasileiro do ano passado. Em nenhum desses, porém, ele foi titular, condição adquirida apenas em 2016, quando fez parte de um time que não conseguiu a vaga na Libertadores da América e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil.