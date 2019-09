Corinthians embarca para o Equador com apoio da torcida

O Corinthians viaja nesta segunda-feira ao Equador para encarar o Independiente del Valle, na quarta-feira, às 21h30, na partida de volta da semifinal da Sul-Americana. Pressionado após a derrota no primeiro confronto entre as duas equipes, o Timão contou com o apoio da torcida no embarque no Aeroporto de Guarulhos.

Cerca de 50 torcedores da organizada Camisa 12 foram até o local onde o time tomou o avião para viajar ao Equador. Com bandeiras e instrumentos de percussão, os corintianos chegaram ao aeroporto antes da delegação do clube e entoaram músicas de apoio.

O ônibus com os jogadores passou próximo aos torcedores, separado apenas por uma cerca de metal posicionada pela polícia. No momento em que o Mosqueteiro alcançou o grupo, sinalizadores foram acesos e os gritos aumentaram de volume. Em seguida, os atletas desceram do ônibus e se aproximaram da torcida, agradecendo pela festa.

A Fiel apoia neste momento o Timão antes do embarque rumo ao Equador! Somos #TodosPorUmCorinthians!#NuncaFoiFácil pic.twitter.com/mhDbq1NEwp — Corinthians (@Corinthians) September 23, 2019

A manifestação de apoio acontece três dias depois do protesto organizado pela Gaviões da Fiel. Na última sexta-feira, a torcida convocou corintianos a se reunirem no CT Joaquim Grava para demonstrar a insatisfação em relação ao estilo de jogo excessivamente defensivo de Fábio Carille.

Depois de perder por 2 a 0, o Corinthians precisa vencer por três ou mais gols de diferença para não depender da disputa de pênaltis e chegar à sua primeira final de Sul-Americana.