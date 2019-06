Corinthians é um dos piores times do Brasileirão na criação de jogadas

Com sete gols em oito jogos, o Corinthians tem o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. Os únicos times com desempenho pior no setor são Avaí (4) e CSA (3), lanterna e vice-lanterna da competição, respectivamente.

O principal problema do Corinthians para marcar gols passa pela criação. No Brasileirão, o Corinthians troca, em média, 439 passes a cada gol marcado, a 15ª marca entre os 20 times. A título de comparação, o líder Palmeiras troca apenas 109 passes a cada gol, melhor marca do campeonato.

Os passes trocados pelo Timão não têm sido objetivos. O Corinthians tem apenas 48 passes para finalização no Campeonato Brasileiro, a pior marca entre os 20 times. Além disso, a equipe de Fábio Carille soma apenas quatro assistências, 16ª marca, sendo duas de Fagner, uma de Jadson e outra de Ramiro.

“]

A bola aérea também não tem sido a solução para a falta de criatividade. O Corinthians marca um gol a cada 145 cruzamentos tentados, também ficando na 15ª posição. O Palmeiras também lidera o quesito, com um gol a cada 35 cruzamentos.

Mesmo com o ataque entre os piores do Brasileiro, o Corinthians chega à Copa América na décima posição, com 12 pontos somados em oito jogos. O próximo jogo do Timão no campeonato será na Arena Corinthians diante do vice-lanterna CSA.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com