Corinthians é condenado a pagar por 28 anos de aluguel no Parque São Jorge

O Corinthians foi condenado na última semana a pagar por 28 anos de aluguel para a Prefeitura de São Paulo e espera a divulgação da decisão para tomar as medidas cabíveis. A decisão em primeira instância diz respeito à área do estacionamento do clube, localizado em uma rua na frente do Parque São Jorge e incorporada ao clube por meio de um decreto municipal datado de 1991.

Assinado pela então prefeita Luiza Erundina, o decreto permitia a utilização de 36 mil m² do estacionamento à frente do clube. De acordo com o juiz Josué Vilela, da 8ª Vara de Fazendo Pública, a contrapartida não pode ser destinada a toda a coletividade, não apenas uma. No caso, os beneficiários seriam os sócios do Corinthians.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que aguarda a publicação da decisão no Diário Oficial sobre o Decreto Municipal nº 30.003/91 para analisar os recursos judiciais cabíveis”, diz uma nota oficial no site do Alvinegro, assegurando que a busca será por anular a decisão nas instâncias seguintes.

“Os quais serão oportunamente interpostos a fim de se obter a suspensão dos efeitos da sentença até que o mérito seja analisado novamente pela instância superior”, concluiu o comunicado.