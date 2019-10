Corinthians divulga relacionados para duelo contra o CSA pelo Brasileirão

O Corinthians divulgou, nesta segunda-feira, os relacionados para encarar o CSA, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. 24 atletas foram convocados pelo técnico Fábio Carille para o confronto que acontece nesta quarta, às 21h30, em Maceió.

Os desfalques em relação ao clássico contra o Santos são os atacantes Vagner Love, com dores na coxa direita, e Boselli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ainda em fase de transição para o campo, em decorrência à cirurgia no púbis, Everaldo também não viaja para a capital alagoana.

Por outro lado, o treinador corintiano contará com a volta do zagueiro Bruno Méndez e do lateral-direito Fagner, que cumpriram suspensão no último domingo.

O Timão viaja ainda nesta segunda-feira para Maceió. Sem vencer há seis jogos, os comandados de Fábio Carille tentam reencontrar o resultado positivo para se manter na briga pelo G4.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Caique, Cássio e Walter

Laterais: Carlos, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Manoel

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus, Ramiro, Ralf e Renê Junior

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Clayson, Gustavo e Janderson