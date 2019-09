Corinthians divulga parcial de 30 mil ingressos vendidos

A fase do Corinthians não é das melhores, mas a torcida não desiste do time e ainda acredita em um final de ano satisfatório. A Fiel já adquiriu 30 mil ingressos antecipados para a partida deste domingo, contra o Vasco, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto marcado para começar às 11h (de Brasília) será o primeiro desde que o elenco alvinegro voltou do Equador sem a classificação à final da Copa Sul-Americana.

Os três pontos são fundamentais para dar um pouco de tranquilidade a Fábio Carille depois de uma semana de muita pressão e também para as pretensões do clube no Brasileirão.

Vagner Love, suspenso, e Everaldo, machucado, são os únicos desfalques. A tendência é que o Corinthians entre em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf (Gabriel), Ramiro e Sornoza (Vital); Pedrinho, Clayson e Boselli.

Confira os ingressos ainda disponíveis nas bilheterias:

Leste superior central – R$ 74

Leste inferior lateral – R$ 82

Leste inferior central – R$ 90

Oeste superior – R$ 100

Oeste corner – R$ 140

Oeste inferior – R$ 180