Corinthians divulga 1ª lista de inscritos para o Paulistão

O Corinthians divulgou nesta quinta-feira a sua primeira lista de atletas inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. A seleção, que poderia ter até 26 nomes, conta com 19 jogadores. O Timão tem até o dia 1 de março para fechar a relação definitiva.

Sem contar com um dos principais reforços para a temporada, Mauro Boselli, o Corinthians incluiu Ramiro, Sornoza, André Luis, Michel, Richard e Gustagol nesta lista prévia. O atacante argentino, que ainda está no México, será apresentado no domingo, na estreia do Timão no Campeonato Paulista, em Itaquera.

Romero, Manoel, Douglas, Gabriel, Sergio Diaz, Roger, Marquinhos, Boselli, Renê Júnior e Clayson também ficaram de fora. Arana e Love estão na mira do Corinthians e certamente serão inscritos caso sejam contratados. Desses, apenas sete entram na relação definitiva.

Já para a lista B, que permite atletas nascidos até 1998, que estejam há pelo menos um ano no clube e que tenham disputado no mínimo uma competição organizada pela Federação Paulista de Futebol, foram selecionados o goleiro Filipe, o lateral-esquerdo Carlos Augusto, o zagueiro Léo Santos e o meia Pedrinho.

Confira a lista prévia do Corinthians divulgada nesta quinta-feira:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Michel e Danilo Avelar

Zagueiros: Henrique, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Ralf, Thiaguinho e Richard

Meias: Ramiro, Jadson, Araos, Sornoza e Mateus Vital

Atacantes: André Luis, Gustavo e Gustavo Silva

Lista B:

Filipe (GOL), Carlos Augusto (LE), Léo Santos (ZAG), Pedrinho (MEI)