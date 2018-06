Corinthians baixa preços e terá jogo do Brasileiro a menos de R$ 30

O Corinthians terá novos preços de face para os ingressos dos jogos com mando do clube na Arena Corinthians após a parada para a Copa do Mundo. Os novos valores compreendem os jogos do Brasileirão e Copa do Brasil já agendados, mas não inclui a disputa da Copa Libertadores da América, vista como duelo de grande apelo pela diretoria.

A partir de agora, o desconto será fixo para cada plano do programa Fiel Torcedor, e o que vai variar é o preço de face dos ingressos, que custarão a partir de R$ 28 de acordo com a partida, para os jogos das duas competições nacionais. O amistoso contra o Cruzeiro marcado para o dia 11 de julho, às 20h, também terá preços promocionais, de até R$ 40.

Para efeito de comparação, o jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro, numa quarta-feira à noite, terá um ingresso quase 35% mais barato com relação ao duelo contra o Santos, disputado em condições semelhantes, no dia 6 de junho. A porcentagem de redução varia de 10 a 35%.

De acordo com o clube, a nova precificação não inclui o mata-mata da Libertadores, mas nesta terça-feira, o Corinthians irá anunciar um novo pacote, limitado ao setor leste superior, para os sócios do programa Fiel Torcedor. Curiosamente, nenhum dos jogos pelo torneio conseguiu encher essa parte do estádio.

A mudança já havia sido antecipada pelo diretor de marketing do clube, Luis Paulo Rosenberg, que deixou clara a variação de acordo com os atrativos da partida. Ou seja, assim como os preços baixaram no momento em que o clube não vive sua melhor fase, é possível que aumentem caso os comandados de Loss avancem nas competições.

Veja abaixo os próximos jogos já programados para a Arena Corinthians:

Corinthians x Cruzeiro – 11/07 – 20h – Amistoso

Corinthians x Botafogo – 18/07 – 21h45 – Campeonato Brasileiro

Corinthians x Cruzeiro – 25/07 – 21h45 – Campeonato Brasileiro

Corinthians x Chapecoense – 01/08 – 21h45 – Quartas de final da Copa do Brasil

Corinthians x Atlético-PR – 04/08 – 21h – Campeonato Brasileiro

Corinthians x Grêmio – 18/08 – 19h00 – Campeonato Brasileiro

Corinthians x Paraná Clube – Campeonato Brasileiro – horário e data ainda a definir

Corinthians x Colo-Colo – 29/08 – 21h45 – Oitavas de final da Conmebol Libertadores