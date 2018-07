Corinthians avança por jovem paraguaio e espera exames para anúncio

O Corinthians avançou na noite desta terça-feira na busca pela contratação do meia-atacante paraguaio Sérgio Díaz, do Real Madrid B, e espera o atleta para a realização de exames médicos entre quarta e quinta-feira, vistos como essenciais para um possível acordo. A informação, publicada inicialmente pelo Uol, foi confirmada pela Gazeta Esportiva por pessoas envolvidas na negociação.

O clube não deve se pronunciar publicamente sobre o andamento do negócio devido à importância dos exames médicos com relação ao atleta de 20 anos. Parado desde novembro do ano passado por causa de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, ele já voltou aos treinamentos, mas ainda busca uma melhor forma. O Timão analisará com cuidado o local da contusão para fechar o negócio.

Apesar de confiar na recuperação plena do jogador, principalmente pela pouca idade, o Alvinegro considera essencial que Díaz chegue em boa condição para ser utilizado rapidamente devido ao modelo de negociação. A ideia é tê-lo por empréstimo de um ano ou até um ano e meio, com possibilidade de compra dos direitos econômicos no futuro por um preço fixado.

De acordo com relatos da mídia paraguaia, Díaz só deve estar totalmente recuperado em setembro, quando serão completados 10 meses da contusão, em um jogo do Lugo, time ao qual estava emprestado, contra o Numancia, pela Série B do Espanhol. Revelado pelo Cerro Porteño, ele é visto como uma das maiores promessas do país vizinho.